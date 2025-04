Henrique Olifiers auf der DevGAMM: "User-Generated Content in Videospielen war schon immer riesig"

HQ

User-Generated Content (UGC) in Videospielen gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Auf der PC-Plattform, insbesondere für Steam, haben wir gesehen, dass Benutzer Mods für ihre Lieblingstitel erstellt haben. In bestimmten Fällen hat ein Community-Mod ein neues Spiel hervorgebracht, wie im Fall von DayZ, das aus einem ARMA 2-Mod hervorgegangen ist. Diese Art von Inhalten ist auch ein Marketinginstrument, und auf der DevGAMM in Danzig haben wir mit Henrique Olifiers, Mitbegründer von Bossa Studios, über UGC und seine Reise in der Branche gesprochen.

"Es ist unbestreitbar, dass nutzergenerierte Inhalte riesig sind und es schon immer waren, aber nicht jeder hat es erkannt", kommentierte Henrique Olifiers. "Counter-Strike war eine Half-Life-Mod, Dota war eine Warcraft 3-Mod, das sind nutzergenerierte Inhalte, die zu einem Produkt wurden." Diese Titel mussten zu einem eigenständigen Produkt werden, um sie zu monetarisieren, was die Spieler darüber hinaus auch zu Content-Erstellern machte.

Erwähnenswert ist auch, dass in den letzten Jahren Titel wie Fortnite, Minecraft oder Roblox mit Millionen von Nutzern Mods genießen, die von anderen Spielern erstellt wurden. Sie generieren mit ihren Kreationen Millionen von Dollar und zeigen mehr Möglichkeiten der Monetarisierung für Nutzer, die ihre Projekte gestalten möchten.

