Hello Kitty Island Adventure überschreitet eine halbe Million Verkäufe in den ersten 30 Tagen Die physische Version des Titels wird in ein paar Wochen erscheinen.

HQ Social Sim Hello Kitty Island Adventure war bei der Veröffentlichung auf Nintendo Switch und PC ein großer Erfolg und wurde laut Businesswire in nur einem Monat 500.000 Mal verkauft. Diese Zahl markiert einen Meilenstein für das Sunblink-Team, das gesehen hat, wie sich seine harte Arbeit in einem Genre mit viel Konkurrenz ausgezahlt hat. Diese Verkäufe könnten mit der Ankunft der Deluxe Edition im physischen Format am 25. März noch steigen. Diese Version enthält das Basisspiel und über 300 einzigartige Gegenstände und Belohnungen, wie z. B. Handwerksmaterialien und Anpassungsgegenstände. Es wurde ursprünglich auf Apple Arcade veröffentlicht, bevor es auf andere Plattformen verschoben wurde. Die Switch-Veröffentlichung hat für Begeisterung und viele positive Kritiken für ihren Ansatz gesorgt, ist aber auch von anderen Titeln ihres Genres inspiriert und bietet ein einzigartiges Erlebnis. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken, wenn Sie es ausprobiert haben!