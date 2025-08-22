Hell Let Loose: Vietnam angekündigt für PC und Konsolen

Hell Let Loose war ein kompetenter Multiplayer-Action-Simulator. Es gab uns Ausrüstung, Waffen und Möglichkeiten – den Rest mussten wir, die kämpfenden Individuen, herausfinden. Wie bei anderen beliebten Shootern kannst du eine Klasse auswählen und entweder zu Fuß oder in Fahrzeugen kämpfen.

In Hell Let Loose: Vietnam wurde der Zweite Weltkrieg gegen den Vietnamkrieg ausgetauscht. Eine wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, Hubschrauber zu steuern, die während des Konflikts eine entscheidende Rolle als Transportmittel für amerikanische Soldaten spielten. Das Spiel soll 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen. Den Trailer zum Titel könnt ihr euch unten ansehen. Schreib uns deine Meinung zu Hell Let Loose