Hell is Us Creative Director enthüllt Auswirkungen der Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong

Es gibt drei Spiele, die in den letzten Jahren die Diskussionen in der Community dominiert haben, da die Fans darüber debattierten, ob sie echt sind oder nicht: Grand Theft Auto VI, eine Art Bloodborne-Fortsetzung oder Remake, und Hollow Knight: Silksong. Dann jubelte die Welt, als sich herausstellte, dass einer von ihnen real war. Die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong war jedoch nicht für alle eine angenehme Überraschung.

Im Gespräch mit dem Friends Per Second-Podcast von Skill Up sprach der Creative Director Jonathan Jacques-Belletête über die unglückliche SituationHell is Us, in der sich Entwickler Rogue Factor befand. "Wenn man weiß, dass man so groß ist, denke ich, dass ein Schattentropfen ein bisschen so ist - wow", sagte er. "Als 'GTA 6 des Indie'... So etwas im Schatten fallen zu lassen, ist ein wenig kaltschnäuzig."

Jacques-Belletête fuhr dann fort, dass es eine Diskussion mit dem Hell is Us '-Verlag Nacon über eine Änderung des Veröffentlichungsdatums gab, das leider auf den gleichen Tag fiel wie die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong. Das hätte jedoch eine Rückerstattung von Vorbestellungen bedeutet, und selbst wenn Rogue Factor bereit gewesen wäre, den Sturm zu überstehen, wissen sie, dass Silksong die Verkäufe beeinflusst hat.

"Das ist das Ding heutzutage, ehrlich gesagt - es ist fast unmöglich, ein Fenster zu bekommen, in dem man ziemlich allein ist", sagte Jacques-Belletête und erklärte, wie schwierig es ist, in der heutigen Gaming-Welt ein Veröffentlichungsfenster zu finden. "Vor 15 Jahren war die Mitte des Sommers immer eine tote Periode. Aber so etwas gibt es nicht mehr. Es ist einfach ständiger Wahnsinn."

Hell is Us hat uns immer noch beeindruckt und wir haben die Zeit damit in unserem Netzwerk-Review sehr genossen. Die Hoffnung ist jedoch, dass die Mundpropaganda von Rezensenten und denen, die bei der Veröffentlichung mitgespielt haben, im Laufe der Zeit zu stetigen VerkäufenHell is Us führen wird, jetzt, da die Veröffentlichung von einem Titanen überschattet wurde.