Helena Bonham Carter verlässt The White Lotus, die Rolle soll "neu überdacht" und "neu besetzt" werden

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Viele der größten Stars der Welt genießen derzeit die Sonne der französischen Riviera, während sie gleichzeitig an der vierten Staffel von HBO Max' The White Lotus arbeiten. Die Produktion der nächsten Episoden läuft, aber es wurde bereits ein Stockwerk ins Getriebe geworfen.

Laut Deadline wird berichtet, dass Helena Bonham Carter das Projekt verlassen hat, was eine Lücke im Cast hinterlässt, die gefüllt werden muss. Laut dem Bericht wurde klar, dass die Rolle, die Mike White für Bonham Carter geschrieben hatte, einfach "am Set nicht übereinstimmte", was dazu führte, dass die Schauspielerin abstieg und Komplikationen entstanden, wie diese Lücke gefüllt wird.

Es wird erwähnt, dass die Rolle "überdacht, umgeschrieben und neu besetzt wird", mit klaren Neuigkeiten, die in den kommenden Wochen zu diesem Thema bekannt gegeben werden. Auch wenn dies die Produktion zweifellos erschweren wird, besteht Hoffnung, dass White und Bonham Carter in Zukunft zusammenarbeiten können. als Aussage fügt Folgendes hinzu.

"HBO, die Produzenten und Mike White sind traurig, dass sie nicht mit ihr arbeiten dürfen, bleiben aber leidenschaftliche Fans und hoffen sehr, bald mit der legendären Schauspielerin an einem weiteren Projekt arbeiten zu können."

Vielleicht sehen wir also eines Tages eine Staffel von The White Lotus mit Bonham Carter, aber das wird nicht das nächste Kapitel sein, das steht fest.