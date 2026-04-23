Heart Eyes wird 2028 eine Fortsetzung bekommen

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Es scheint, als habe sich die Prämisse von Heart Eyes, einem Horrorfilm, der letztes Jahr pünktlich zum Valentinstag in die Kinos kam, als ausreichend erfolgreich erwiesen, sodass Paramount sie weiter ausbauen möchte.

In einem Bericht des Hollywood Reporter heißt es, dass eine Fortsetzung von Heart Eyes in Vorbereitung ist und bereits am 11. Februar 2028 Premiere feiern soll, was für ein weiteres spannendes Valentinstagswochenende sorgen wird.

Regisseur Josh Ruben wird für dieses Fortsetzungsprojekt zurückkehren, das auf einem gemeinsam mit Darcy Fowler geschriebenen Drehbuch basiert und auf einer Geschichte, die von den Drehbuchautoren des Originalfilms, Christopher Landon und Michael Kennedy, verfasst wurde. Sowohl Landon als auch Kennedy sind ebenfalls als Produzenten an Heart Eyes 2 gebunden.

Was wir nicht wissen, sind klare Handlungsdetails, auch wenn die allgemeine Idee, dass ein Paar von einem gewalttätigen Mörder gejagt wird, wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt ist. Ebenso ist die zugehörige Besetzung noch nicht benannt, sodass unklar ist, ob Mason Gooding oder Olivia Hoult ihre Rollen aus dem Originalfilm wieder aufnehmen werden.