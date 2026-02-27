He-Man and the Masters of the Universe startet Ende April

HQ

Wir können uns auf zwei spannende Masters of the Universe-Initiativen in diesem Jahr freuen. Erstens gibt es den Film Masters of the Universe, der im Juni Premiere feiert, und zweitens das Spiel He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Letzteres ist ein Beat-'em-up ähnlich wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Wie es in diesem Genre üblich ist, bietet es auch Koop-Modus für zwei Spieler, die die Rollen von He-Man, Man-At-Arm und Teela übernehmen können – außerdem heißt es, dass She-Ra spielbar sein wird, sobald man das Abenteuer abgeschlossen hat. Es hat ein unverkennbares Retro-Feeling, das an alte Pixel-Klassiker aus der 16-Bit-Ära erinnert, was natürlich zu einem 80er-Jahre-Phänomen wie He-Man passt, und über Nacht wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der endlich bestätigt, wann er Premiere haben wird.

Es stellt sich heraus, dass He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction am 28. April für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series S/X erscheinen wird. Sieh dir unten den Trailer an, die offizielle Synopsis findest du unter dem Video.

"Massive Bosskämpfe, ein großer Cast bekannter Charaktere und Orte, magische Angriffe und POWER! Verbünde dich mit einem Freund und kämpfe gegen Skeletors böse Armee quer durch Eternia in diesem ultimativen Arcade-Kampf, den Masters of the Universe immer verdient hat!"