HBOs Harry-Potter-Serie fügt 21 neue Hogwarts-Schüler hinzu

HBOs ambitionierte Harry-Potter-Serie wächst weiterhin rasant, mit beeindruckenden 21 neuen Schauspielern, die nun die Korridore von Hogwarts füllen. Diese sind mehr oder weniger gleichmäßig auf die vier Häuser der Schule verteilt – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin – jeweils mit ihren eigenen Idealen, Traditionen und Rivalitäten.

Auf der Seite von Gryffindor finden wir Eire Farrell als Katie Bell, Asha Soetan als Angelina Johnson und Orson Matthews als Quidditch-Kapitän Oliver Wood. Außerdem treten Alicia Spinnet und Lee Jordan auf, was die Quidditch-Spiele deutlich lebhafter machen sollte als in den Filmen.

Hufflepuff wiederum bekommt India Moon als Hannah Abbott, Jazmyn Lewin als Susan Bones, Cian Eagle-Service als Ernie Macmillan und James Trevelyan Buckle als Justin Finch-Fletchley. Ravenclaw wird durch Figuren wie Terry Boot, Lisa Turpin, Penelope Clearwater und Padma Patil ergänzt.

Slytherin mangelt es auch nicht an Repräsentation. Der Quidditch-Spieler Marcus Flint tritt hier auf, zusammen mit Namen wie Adrian Pucey, Miles Bletchley, Terence Higgs und Pansy Parkinson.

Die erweiterte Liste der Rollen macht deutlich, dass Hogwarts und das Harry-Potter-Universum lebendiger und detaillierter sein werden als je zuvor. Die erste Staffel wird eine Interpretation von Der Stein der Wijzen sein, und die Premiere findet nächstes Jahr statt, sofern alles nach Plan läuft.