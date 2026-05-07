HBO verlängert die Harry-Potter-Serie für die zweite Staffel, die diesen Herbst mit den Dreharbeiten beginnen soll

HQ

Dieses Weihnachten kehren wir nach Hogwarts zurück, denn HBOs Harry-Potter-Fernsehadaption läuft auf unseren Bildschirmen. Wir haben neue Professoren, neue Studierende, ein frisch gestaltetes Erscheinungsbild der magischen Schule und mehr, denn HBO setzt wirklich alle Register ein, um das Potter-Fieber weltweit neu zu entfachen. Das Studio scheint bereits zuversichtlich, mit Harry Potter einen Gewinner zu haben, da die Serie für ihre zweite Staffel verlängert wurde.

Die zweite Staffel, basierend auf Harry Potter und die Kammer des Schreckens, beginnt diesen Herbst mit den Dreharbeiten (über Variety). Während die Produktion zunimmt, wurde Jon Brown vom Autor zum Co-Showrunner für Staffel 2 befördert.

Die derzeitige Showrunnerin Francesca Gardiner erklärte in einer Stellungnahme den Grund für die Einbindung eines Co-Showrunners für Harry Potter: "Während wir unsere Pläne für die sich überschneidenden Produktionspläne für Staffel 1 bis Weihnachten ausgearbeitet haben und die Rückkehr zur Produktion der zweiten Staffel im Herbst ist, ist klar geworden, dass die Verpflichtung eines Co-Showrunners der Schlüssel ist, um unseren Schwung aufrechtzuerhalten. Ich habe es geliebt, mit Jon zu arbeiten, von dem allerersten Tag an, an dem wir uns bei 'Succession' trafen, bis hin zu den jüngsten gemeinsamen Momenten bei 'Harry Potter'. Ich habe nicht nur große Bewunderung für sein Schreiben, sondern er ist auch ein brillanter Mitarbeiter und ein liebenswerter Mensch. Wir haben Glück, ihn zu haben."

Für die zweite Staffel von Harry Potter ist noch kein Veröffentlichungstermin geplant, aber HBO hat deutlich gemacht, dass wir aufgrund der hohen Produktionskosten und der Zeit, die es kostet, Hogwarts zum Leben zu erwecken, keine Staffel pro Jahr sehen werden.