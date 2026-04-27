Hazbin Hotel endet mit seiner fünften Staffel

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Prime Video ist zu einem ziemlich hervorragenden Ort für alles rund um Animation geworden, da die Streaming-Plattform der Ort ist, an dem man Invincible, Batman: Caped Crusader, The Legend of Vox Machina, The Mighty Nein, Helluva Boss, Bat-Fam und sogar Hazbin Hotel – neben vielen anderen zu finden ist.

Was das letztere Projekt angeht, hat Prime Video bestätigt, dass die Serie irgendwann zu Ende gehen wird, da die fünfte Staffel tatsächlich die letzte der Serie sein wird. Es wurde noch kein festes Veröffentlichungsdatum für die Premiere dieser abschließenden Staffel genannt, aber das sollte derzeit niemanden beunruhigen, da wir nicht einmal wissen, wann die dritte Staffel erscheinen wird...

Ja, Staffel 2 startete Ende 2025 und die Fans halten den Atem an, wann Staffel 3 erscheinen wird, doch Prime Video hat es sich zur Aufgabe gemacht zu bestätigen, dass es auch eine vierte und fünfte Staffel geben wird und dass die fünfte die letzte sein wird. Das ist auf jeden Fall eine interessante Wendung.

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