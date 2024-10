Hayley Atwell würde gerne als Lara Croft zurückkehren

HQ

Wir haben unseren ersten Vorgeschmack auf Hayley Atwell als die ikonische Lara Croft in der Netflix-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft bekommen, aber jetzt, da die gesamte erste Staffel erschienen und verfügbar ist, wie sieht die Zukunft für Atwells Version der Figur aus?

Im Gespräch mit GamesRadar+ erwähnte Atwell, dass sie in Zukunft gerne als Lara zurückkehren würde, vielleicht sogar in einem ganz anderen Medium.

"Ich hatte einfach einen Riesenspaß, das mit diesem Kreativteam zu machen. Ich habe es geliebt, mit [Regisseurin Meredith Layne] und [Showrunnerin Tasha Huo] an diesem Film zu arbeiten und Netflix dahinter zu haben. Es fühlt sich an wie eine gehobene Animation [und] dass sie es wirklich emotional richtig machen wollten. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn ich in irgendeiner Weise weitermachen oder Lara in einer anderen Funktion in meinem Leben hätte, ganz sicher."

Während Netflix definitiv die Tür für ein weiteres Kapitel seiner Zeichentrickserie offen lässt, vielleicht with Atwell's experience acting in live-action she could be the ideal candidate for another future Tomb Raider Film?

Möchten Sie mehr von Hayley Atwell und Lara Croft sehen?