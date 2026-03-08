Hayley Atwell und David Oyelowo spielen die Hauptrollen in MGM+ und Paramount+s neuer Treasure Island Adaption

Treasure Island, der klassische Roman von Robert Louis Stevenson, bekommt eine weitere Filmadaption von MGM+ und Paramount+. Die Netzwerke haben sich zusammengeschlossen und ein Drehbuch von Robert Murphy, dem Mann hinter Vera und Shetland, zum Leben erweckt.

Laut Variety wird die Miniserie in sechs Episoden aufgeteilt, inszeniert von Jeremy Lovering von Slows Horses, William McGregor von The Buccaneers und Paul Walker von Shameless. In den Hauptrollen sind David Oyelowo als Long John Silver, Hayley Atwell als Bess Hawkins, Jack Huston als Aaron Graham, Tomer Capone als Billy Bones und Tom Sweet als Hauptfigur Jim Hawkins zu sehen.

Die Serie spielt auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans in einer Karibik nahe dem Beginn der Ereignisse, die ihre Geschichte prägen werden, und "folgt Jim, wie er einer Welt gegenübersteht, die weit komplexer und gefährlicher ist, als er je gedacht hätte, in der Widerstandskraft, Loyalität und Identität auf die Probe gestellt werden – und das Glück der Preis ist", so die Zusammenfassung.

Treasure Island feiert Premiere auf Paramount+ im Vereinigten Königreich und Irland, MGM+ übernimmt den amerikanischen Vertrieb. Die weltweite Distribution außerhalb dieser Gebiete wird von Fifth Season übernommen.