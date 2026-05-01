Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Anthony Daniels und weitere werden bei der Star Wars Celebration 2027 auftreten

HQ

Es ist fast Star Wars Day, denn am May the Fourth werden Fans der weiteren Galaxie das Unterhaltungsuniversum feiern, das sie weiterhin lieben. Auch wenn wir nicht genau wissen, was uns von der diesjährigen Feier erwartet, haben Disney und Lucasfilm, abgesehen von den letzten beiden Episoden von Maul – Shadow Lord, begonnen, einen Vorgeschmack darauf zu geben, was das Star Wars Celebration Festival im nächsten Jahr zu bieten hat.

Die große Convention, die zwischen dem 1. und 4. April in Los Angeles stattfinden soll, wird die zentrale Anlaufstelle sein, um alles rund um Star Wars zu feiern. Es ist eine mit Spannung erwartete Angelegenheit, da diese Shows meist alle zwei Jahre stattfinden, was bedeutet, dass die letzte mittlerweile über ein Jahr zurückliegt.

In den nächsten 11 Monaten wurden die ersten bestätigten Ikonen benannt, und eine Handvoll Star Wars-Legenden werden für die spannende Show in der Stadt der Engel anwesend sein.

Zum einen wird der Anakin Skywalker/Darth Vader-Schauspieler Hayden Christensen anwesend sein, ebenso wie sein Mentor, Darth Sidious/Emperor Sheev Palpatine Schauspieler Ian McDiarmid. Darüber hinaus wird Anthony Daniels von C-3PO im Haus sein, während die Animationsveteranen Dee Bradley Baker (die im Grunde jeden animierten Clone Trooper gesprochen haben) und Michelle Ang (die Omega von The Bad Batch) ebenfalls vor Ort sein werden.

Tickets für die Star Wars Celebration 2027 sollen nächste Woche am 6. Mai um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ in den Verkauf gehen. Wir erwarten, dass noch mehr Talente bestätigt werden, aber schon jetzt ist es ein starkes Line-up, das zweifellos das Interesse jedes Star Wars-Fans wecken wird.