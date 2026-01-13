Hat Funko Pop etwas verraten, das in Fallout: Season 2 noch nicht passiert ist?

HQ

Funko Pop hat in letzter Zeit einige finanzielle Schwierigkeiten, bringt aber weiterhin neue Figuren auf Basis von Popkultur-Phänomenen in rasantem Tempo heraus, und Amazon s Fallout -Reihe bildet da natürlich keine Ausnahme. Deshalb waren nur wenige überrascht, als sie Fallout Caesar und Fallout Lucy aus der zweiten Staffel der Serie enthüllten.

Aber... Wahnsinnige Fans haben etwas Interessantes bemerkt. Hier gibt es einen möglichen Spoiler, denn dieser Fallout Caesar ist niemand anderes als Lacerta Legate, gespielt von Macaulay Culkin. Wir haben ihn schon getroffen, aber damals war er nicht Caesar und hatte keine goldene Rüstung, keinen Kranz oder Ähnliches, was diese Funko Pop Figur hat. Es erscheint etwas unwahrscheinlich, dass Funko, das normalerweise sehr detailorientiert ist, etwas erdenkt, das die Qualitätskontrollabteilung von Amazon dann durchgehen lässt, sodass es so aussieht, als würde der Bürgerkrieg, der in Folge drei dieser Staffel begann, von Lacerta Legate gewonnen werden.

Hoffentlich ist das kein Spoiler, der die Geschichte zu sehr beeinflusst (da die meisten von uns wahrscheinlich vermutet haben, dass Culkins Figur bessere Gewinnchancen hatte als sein Konkurrent, den wir nicht einmal getroffen haben), aber wir wissen, wie wichtig solche Dinge für manche Menschen sind, daher wird Funko s Entscheidung wahrscheinlich ausgiebig diskutiert und kritisiert, bis Lacerta Legate Caesar wird.