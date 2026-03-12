Hasbro-CEO bestätigt, dass KI für seine Videospiele, D&D oder Magic: The Gathering nicht in der Pipeline ist

HQ

Einige Hasbro-Marken wurden in der Vergangenheit dafür kritisiert, KI zu nutzen, insbesondere wurde die Kunst von Dungeons & Dragons stark kritisiert, weil sie die Technologie in ihren frühen Tagen nutzte. Jetzt, da KI stärker in unser tägliches Leben integriert zu sein scheint, scheint es Unternehmen zu geben, die sie nutzen – und solche, die sie meiden. Hasbro fällt heutzutage offenbar in die letztere Kategorie, auch wenn der CEO weiterhin ein Fan der Technologie ist.

Im Gespräch mit TheVerge sagte Hasbro-CEO Chris Cocks, dass er KI "ständig für persönliche Leidenschaftsprojekte einsetzt." Konkret bringt er "KI-basierte Animationen, Bilder, Text, Soundeffekte und Sprachklonen" an seine D&D-Tische, während er als Spielleiter tätig ist. Jeder wie er mag, nehme ich an, und es scheint, als verstehe Cocks diesen Aspekt der KI-Nutzung auch und möchte nicht, dass sie in Hasbros Videospiele oder Tabletop-Erfahrungen eingedrängt wird.

"Aus kreativem Kontext denke ich, dass man [KI] sehr sorgfältig bedenken muss." erklärte Cocks. "Es gibt einige Marken, bei denen das Publikum, die Schöpfer, es einfach nicht wollen, also haben wir es nicht einmal in unseren Pipelines für unsere Videospiele oder für Magic: The Gathering oder D&D." Im Spielzeugbereich sagt Cocks jedoch, dass Hasbro einen deutlichen Anwendungsfall für KI in der Konzeptentwicklung gefunden hat.

"Ja, du könntest 1.000 Ideen generieren, und 999 davon sind nicht so gut, aber eine davon könnte magisch sein, und es ist im Grunde kostenlos, sie erschaffen zu können.", sagte er.