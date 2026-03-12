Harvest Moon: Echoes of Teradea wird der nächste Teil der beliebten Reihe sein

Der Verlag Natsume Inc. hat das nächste mit Spannung erwartete Kapitel der größeren Harvest Moon-Reihe enthüllt. Bekannt als Harvest Moon: Echoes of Teradea, wird dies ein weiteres, auf Landwirtschaft fokussiertes Life-Sim-Erlebnis sein, das den Fokus auf das Zähmen von Wölfen und das Reisen weiter als je zuvor einführt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien angekündigt, wurde bestätigt, dass Harvest Moon: Echoes of Teradea für PC, PS5, Xbox Series X/S sowie sowohl für die Nintendo Switch 1 als auch für Nintendo 2 erscheinen wird. Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum oder -fenster, aber eine Zusammenfassung dessen, was das Spiel bieten wird, wurde veröffentlicht.

"Der Nebel des Waldes der Echos bedeckt nun das Land Teradea, und außerhalb des Dorfes Bloomfield, wo du aufgewachsen bist, tauchen nachts wilde Wölfe auf. Es gibt sogar Gerüchte über einen großen Wächterwolf, der sie alle beherrscht... Aber du und dein bester Freund werdet das ändern! Ohne Vorsicht über Bord wirfst du eine Mission auf, um diese Wölfe zu zähmen, und eröffnest am Ende eine Reise, die weit größer ist, als du gedacht hast."

Darüber hinaus wurden einige Bilder zum Spiel angeboten, die einen Eindruck von Landwirtschaft, Erkundung und Wölfen geben.