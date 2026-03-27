Harry Potter, Xbox Partner Preview und Fortnite sind die Themen der neuesten Serie The Gamereactor Show

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Diese Woche sind wir wieder zum üblichen Zeitplan zurück und bieten eine weitere Folge von The Gamereactor Show an, die Sie ins Wochenende führt. Für die 85. Folge der Serie haben wir einige wichtige Gesprächspunkte, die die größten Geschichten der Woche abdecken.

Zum einen verbringen wir viel Zeit damit, in die Xbox Partner Preview einzutauchen, was uns besonders aufgefallen ist, sowie unsere allgemeinen Eindrücke von der ansonsten eher mittelmäßigen Show.

Um darauf anzuknüpfen, teilen wir Meinungen zum Trailer der Harry Potter TV Serie und darüber, ob wir vielleicht ganz überzeugt sind von dem, was uns bisher gezeigt wurde. Dies ist dann noch bevor wir auf die großen Entlassungen bei Epic Games eingehen, die das Fortnite-Entwicklerteam erschüttert haben.

All das finden Sie unten oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.