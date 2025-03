Happy Gilmore ist älter und grauer, aber immer noch ein Golfgenie im ersten Trailer zur Netflix-Fortsetzung

HQ

Netflix hat sich sehr lautstark über seine Pläne geäußert, eine Fortsetzung und ein nächstes Kapitel in der Happy Gilmore -Serie zu schaffen, worüber es in der Vergangenheit Einblicke und Informationen geteilt hat. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, einen ersten Trailer für den Film zu sehen, der einfach als Happy Gilmore 2 bekannt ist.

In dem Film kehrt Adam Sandler als Titelfigur zurück, der nach Jahren der Abwesenheit vom Golfsport nun viel grauer aussieht. Er hat immer noch seine charakteristische goldene Jacke, aber er hat schon lange keinen Golfschläger mehr geschwungen, was er korrigiert, indem er aus einem Grund, der im Trailer oder im begleitenden Tudum-Artikel von Netflix nicht wirklich erklärt wird, zum Sport zurückkehrt.

Was wir wissen, ist, dass in dieser Fortsetzung verschiedene Gesichter zurückkehren werden, wie Christopher McDonald als Shooter McGavin und Julie Bowen als Virginia Venit, und auch einige neue Namen, darunter eine Reihe von Profigolfern wie Rory McIlroy, John Daly, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Paige Spiranac und mehr.

In Bezug auf den Zeitpunkt, an dem Happy Gilmore 2 auf Netflix Premiere haben wird, wurde bestätigt, dass dies der 25. Juli sein wird, also die Woche nach The Open Championship, die am Royal Portrush Golf Club in Nordirland stattfindet.

Schauen Sie sich den Teaser-Trailer für Happy Gilmore 2 unten an, und was die offizielle Zusammenfassung betrifft, müssen wir einfach abwarten und dran bleiben, da diese noch nicht veröffentlicht wurde. Alles, was wir bis jetzt wissen, ist:

"Es ist derzeit unklar, wie der Film Gilmores Golfkarriere wieder aufleben lassen wird, aber eines ist sicher: Zumindest in der realen Welt ist Happy Gilmore eine Legende. Sogar die besten Golfer der Welt sind sich einig."