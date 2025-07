Happy Gilmore 2 erzielt größtes Netflix-US-Filmdebüt aller Zeiten

HQ

Adam Sandler und Netflix passen zusammen wie Erdbeeren und Sahne. Das Paar zieht seit Jahren Zuschauer an, und der neueste Nostalgie-Hit Happy Gilmore 2 zeigt, dass noch viel Dampf in Sandlers Motor steckt.

Wie kürzlich in den Top 10 der Netflix-Filme zu sehen war, zog Happy Gilmore 2 nach seiner Premiere am 25. Juli 46.700.000 Zuschauer an. Das ist das größte Eröffnungswochenende des Streamers in den USA und Sandlers größte Eröffnung mit Netflix, seit er mit dem Streamer zusammenarbeitet.

Außerdem hat die Popularität von Happy Gilmore 2 dazu beigetragen, die Zuschauerzahlen des Originalfilms in die Höhe zu treiben, der letzte Woche mit 11.400.000 Aufrufen auf Netflix auf Platz 3 lag, direkt hinter KPop Demon Hunters.

Happy Gilmore 2 erscheint fast 30 Jahre nach dem Originalfilm und zeigt, wie Sandlers Eishockeyspieler, der zum Golfprofi wurde, nach Jahren der Abwesenheit auf das Grün zurückkehrt. Mit wiederkehrenden Stars und frischen Cameos hat der Film viel zu bieten, um alte Zuschauer zurückzubringen und neue Zuschauer vorzustellen. Außerdem ist es ein Adam-Sandler-Film auf Netflix. Es musste gut laufen.