Hannah Waddingham und Ncuti Gatwa werden die letzten beiden Saturday Night Live UK-Sendungen der ersten Staffel moderieren

Die sechste Folge der acht Episoden umfassenden ersten Staffel von Saturday Night Live UK findet morgen statt, wenn die Schauspielerin Aimee Lou Wood und der Musiker Meek als Moderatorin und musikalischer Gast auftreten. Aber da für diese 'Staffel', wie wir sie weiterhin nennen werden, zwei weitere Episoden geplant sind und beide Shows für den 9. und 16. Mai geplant sind, wer wird als Headliner als Moderator/Musiker-Duo im Auge gesehen?

Dies wurde nun enthüllt, und es wird zuerst eine Ted-Lasso-Ikone und dann ein Ex-Doctor Who (zufällig beide auch in Sex Education mitspielen) zusammen mit ein paar aufstrebenden Musicalstars auftreten.

Für die Sendung am 9. Mai können wir erwarten, dass Hannah Waddingham die Musikerin Myles Smith moderiert und von ihr unterstützt wird – alles noch bevor Ncuti Gatwa und die Musikerin Holly Humberstone am 16. Mai zusammenarbeiten.

Wirst du eine der beiden Folgen oder vielleicht sogar die kommende Folge am Wochenende verfolgen?