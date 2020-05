Händler listet neues Tony Hawk's für Ende Oktober

Seit einer Weile gibt es einige Hinweise, die auf die Produktion eines neuen Skateboard-Spiels aus der Tony-Hawk's-Reihe hinweisen. Ein Online-Händler aus Deutschland hat letzte Woche nun neuen Zündstoff in diese Diskussion geschüttet, als die Produktseite eines entsprechenden Titels in den Online-Katalog des Shops aufgenommen wurde. Etwas namens "Tony Hawk's Alcatraz" wurde auf der Webseite gelistet, starten soll es wohl noch in diesem Jahr. Die begleitenden Informationen waren Playstation 4 und Xbox One als Plattform, der Termin Ende Oktober. Wer weiß ob das stimmt, doch es ist wie gesagt nicht das erste Mal, dass wir davon hören.

Quelle: Twitter.