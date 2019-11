Gerücht: Activision soll sich kürzlich mit altem Code von Tony Hawk's Pro Skater beschäftigt haben

Activision hatte mit Crash Bandicoot und Spyro in den letzten Jahren viel Erfolg, weil Remakes und die Wiederbelebung alter Marken bei den Fans gut ankommen. Diese Bemühungen wird das Unternehmen fortführen und womöglich gibt es bereits erste Hinweise darauf, was uns der Publisher demnächst zeigen könnte. Der Insider Sabi zählt zu den glaubwürdigsten Quellen der Branche und am Wochenende hat sie oder er auf Twitter darüber geplaudert, dass sich Activision derzeit mit dem Originalcode von Tony Hawk's Pro Skater und dessen Fortsetzung beschäftigt:

"Ein Activision-Kontakt erzählte mir vor ungefähr einer Woche, dass Demos/Prototypen zu Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 erarbeitet wurden. Sie gingen intern herum. Ich habe es vorher nicht geteilt, da ich nicht sicher war, ob sie als vollständige Spiele oder nur als Test neu erstellt wurden."

Würdet ihr diese Spiele erneut mit fetter Grafik spielen wollen, falls sich dieses Gerücht als wahr herausstellen sollte und wir tatsächlich ein Remake/Remaster zu Gesicht bekommen?