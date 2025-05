Hamburgs Bundesliga-Aufstiegsfeier hinterlässt 44 Verletzte, einer in kritischem Zustand

HQ

In einer epischen Feiernacht wurde am vergangenen Samstagabend in Hamburg Chaos und Dramatik, als sich der Hamburger SV zum ersten Mal seit sieben Jahren den Aufstieg in die Bundesliga sicherte. Mit dem Abpfiff nach dem 6:1-Sieg gegen Ulm in der zweitklassigen Bundesliga stürmten Tausende Fans das Spielfeld. Innerhalb von Sekunden füllte sich das Feld fast vollständig mit feiernden Menschen und fackelnden Leuchtraketen.

Bis zu 44 Menschen wurden bei der Invasion des Spielfelds verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. 19 wurden schwer verletzt, einer wurde als lebensbedrohlich beschrieben. Fünf der Verletzungen seien leicht, teilte die Hamburger Feuerwehr mit, wie lokale Medien berichteten.

Seit den 1980er Jahren hat Hamburg keine große Trophäe mehr gewonnen, als sie 1983 den Europapokal der Landesmeister, heute Champions League, und 1987 den DFB-Pokal gewannen. In der Saison 2017/18 stieg der Verein aus der Bundesliga ab.