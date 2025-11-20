Halte die 90er-Jahre-Fantasie am Laufen: Echo Generation 2 erscheint 2026 auf Xbox und PC

Im Rahmen der Xbox Play Anywhere-Initiative und des Xbox Partner Preview Showcase hatte Entwickler Cococucumber große Neuigkeiten: Die Fortsetzung von Echo Generation, dem nostalgisch geladenen rundenbasierten Action-Adventure, bekommt nächstes Jahr eine Fortsetzung.

Echo Generation 2 erscheint 2026 für den PC und das Xbox-Ökosystem als direkte Fortsetzung der Abenteuer von Jack, dem Protagonisten des ersten Rollenspiels, das 2024 veröffentlicht wurde.

Echo Generation 2 wird ein neues Deckbau-Kampfsystem mit mehr als 100 einzigartigen Karten bieten, um Kombos zu bilden, verheerende Angriffe auszuführen und Verbündete zu beschwören. Die Spieler tauchen in Jacks verlorene Jahre ein und entdecken eine neue Dimension, inspiriert von Filmen und Videospielen der 80er und 90er Jahre und mit einem farbenfrohen und nostalgischen Voxel-Visual-Stil.

"Die Zeit ist gekommen! Wir freuen uns sehr, endlich das Portal zu Echo Generation 2 zu öffnen", sagt Martin Gauvreau, Game Director bei Cococucumber. "Wir erweitern die Welt von Echo Generation mit allem, was wir gelernt haben, und hören unserer Gemeinschaft aufmerksam zu und können es kaum erwarten, mehr Details über dieses neue Abenteuer zu teilen, das die Bewohner von Maple Town und darüber hinaus erwartet."

Sehen Sie sich unten den Trailer zur Ankündigung von Echo Generation 2 an.