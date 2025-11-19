Halo Infinite startet das letzte Inhaltsupdate mit dem Titel Operation: Infinite

HQ

Das letzte Update für Halo Infinite wurde eingeleitet. Operation: Infinite liefert uns die letzte Dosis Inhalte, bevor Halo Studios (ehemals 343 Industries) zum nächsten Kapitel der Spartan-Geschichten übergeht.

Der Entwickler hat uns ein echtes Abschiedsgeschenk hinterlassen, wie in einem neuen Trailer gezeigt wird. Modi und Karten aus früheren Events kehren zurück, ebenso wie ungenutzte Kosmetika, die in The Exchange geworfen werden und uns 200 neue Gegenstände für unsere Spartans geben.

Ranked-Spieler dürfen ihre Fähigkeiten auf der neuen Vacancy-Karte testen. Yuletide richtet sich an Quick Play-Spieler und lässt sie Husky Raid und Super Husky Raid ausprobieren und in Weihnachtsstimmung kommen.

Es ist wahrscheinlich, dass es in Zukunft noch gelegentlich ein Balance-Update oder einen Bugfix-Patch geben wird, aber das ist es für Halo Infinite, wenn es um neue Inhalte geht. Der Battle Pass von Operation: Infinite könnte eine Weile einen guten Grind bieten, aber wie wir schnell festgestellt haben, ist nichts wirklich unendlich.