Halo Infinite soll erst im Herbst 2021 erscheinen

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass der Motion-Capture-Darsteller vom Master Chief kürzlich ein Erscheinen von Halo Infinite im nächsten Frühjahr nahelegte. Leider hat Halo-Veteran Joseph Staten diese Hoffnung nun widerlegt und verkündet, dass Halo Infinite im Herbst 2021 erscheinen soll.

"Ich kam zu 343i zurück als das Team gerade an den Rückmeldungen zum Juli-Material zu knabbern hatte. Unsere Gespräche haben alle auf eine fundamentale Wahrheit hingedeutet: Um es richtig zu machen, benötigten wir mehr Zeit. So entwickelte sich der Plan, im Herbst 2020 mit Hochdruck am Spiel zu arbeiten, sich die Mitarbeiter*innen über Weihnachten erholen zu lassen und dann im Januar 2021 zurückzukehren, um das Spiel in einem gesunden Tempo zu Ende zu bringen.

Halo Infinite im Herbst 2021 ist erst der Anfang des Abenteuers."

Das vollstände Status-Update findet Ihr hier.