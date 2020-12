Motion-Capture-Darsteller vom Master Chief vermutet Start von Halo Infinite im Frühjahr 2021

You're watching Werben

Kurz nachdem 343 Industries Halo Infinite auf unbestimmte Zeit verzögerte, begannen einige zu spekulieren, ob wir nicht vielleicht doch deutlich länger auf das Spiel warten müssen. Der Motion-Capture-Darsteller Bruce Thomas verkörpert den Master Chief in Halo Infinite und er lässt es so klingen, als ob wir auf den neuen Ego-Shooter im Halo-Universum nicht mehr allzu lange warten müssen. In einem Interview mit dem Influencer Dan Allen sagte er Folgendes:

"Ich habe an Halo 4 mitgewirkt, habe auch bei Halo 5 ausgeholfen und wir haben Infinite abgeschlossen... glaube ich. Es sei denn, wir werden versuchen, noch mehr zu tun, weil COVID[-19] noch mehr zum Stillstand bringt. Aber ja, soweit ich weiß ist es [fertiggestellt]. Bereit für den nächsten Frühling."

Das klingt zuversichtlich, doch man sollte bedenken, dass Menschen und Firmen, die dem hauptverantwortlichen Entwicklerstudio (343I) bei der Produktion helfen, nicht über alle (aktuellen) Informationen verfügen. Dieses Jahr sollte vielen von uns klargemacht haben, dass sich interne Produktionspläne auch in letzter Minute noch verändern können. Und selbst wenn die Motion-Capture-Aufnahmen an der Kampagne abgeschlossen sind, ist das unter Umständen gar keine Bestätigung dafür, dass wir das Spiel bald zu Gesicht bekommen - möglicherweise ist die Story nicht der Bereich, für den die Entwickler noch mehr Zeit benötigen... 343 Industries will sich jedenfalls schon bald mit einem Update zum Stand der Entwicklung zurückmelden, darauf sollten wir warten.