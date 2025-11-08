Halo Infinite erreicht das Ende der Straße

HQ

Das Ende des Weges für Halo Infinite rückt immer näher und die Entwickler haben bestätigt, dass das kommende große Update auch das letzte sein wird. Stattdessen wird sich der Fokus nun auf die Zukunft und ihr nächstes großes Projekt - Halo: Campaign Evolved - verlagern, um allen Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Sowohl neue als auch wiederkehrende. Dies wurde während des gestrigen offiziellen Livestreams des Halo-Teams bestätigt, in dem es hieß:

"Dieses kommende Halo Infinite Update wird unsere letzte geplante große Inhaltsveröffentlichung sein"

Kleinere Aktualisierungen können im Laufe der Zeit immer noch erfolgen, aber im Grunde genommen werden Halo Infinite nach dem Start von Operation Infinite in den Wartungsmodus wechseln. Damit ist das Ende des Weges für Halo Infinite markiert.

