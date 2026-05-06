Halo Infinite bekommt mit dem von Firefight inspirierten Spielmodus The Gauntlet neues Leben

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Es gibt noch Leben in Halo Infinite. Halo Waypoint hat angekündigt, dass ein Update veröffentlicht wurde, das etwas hinzufügt, von dem wir wissen, dass viele Fans es lieben werden. Halo Studios hat Firefight (eingeführt in Halo 3: ODST) wieder hervorgeholt und einen neuen Spielmodus namens The Gauntlet entwickelt.

Falls du mit diesem PvE-Modus nicht vertraut bist: Es ist klassischer wellenbasierter Kampf, bei dem immer schwierigere Gegnerhorden angreifen und du und bis zu drei Freunde versuchen müsst, zu überleben. Halo Waypoint erklärt die einfache Grundidee dahinter:

"Bringt eure mächtigsten Krieger mit, denn jede Phase des Handschuhs ist schwerer als die vorherige. Während unzählige Feinde von allen Seiten stürmen, besteht die einzige Hoffnung deines Teams darin, die Bosse in jeder Arena zu besiegen, um ihre Verstärkungen zu stoppen und zum nächsten Kampf voranzukommen."

Die Kämpfe finden auf fünf miteinander verbundenen Karten statt, mit einer kleinen "Versorgungszone" zwischen jeder Karte, auf der du Ausrüstung und Munition auffüllen und deinen Charakter aufleveln kannst. Es gibt auch eine kleine Wendung:

"Profi-Tipp: Wenn du den Oddball vom Harbinger holen kannst, bring ihn zurück in die Versorgungszone, um Schädelmodifikatoren zu aktivieren und während des Matches die persönliche Punktzahl aller zu erhöhen."

Der Gauntlet wurde jetzt für Halo Infinite veröffentlicht, sodass du direkt in die Kämpfe einsteigen kannst. Viel Glück, Spartaner!