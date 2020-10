Halloween: Schauriges Raid-Event erschreckt Pokémon Schild/Schwert

Pokémon Schild/Schwert feiert die wohl beste Saison des Jahres mit einem speziellen Max-Raid-Event, bei dem Geister- und Dunkel-Typen häufiger in den Pokémon-Nestern der Naturzone zu finden sind. In diesen Gefechten werden die Spieler mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Gigantamax-Formen von Gengar und Olangaar, sowie auf Drifzepeli, Zwirrfinst, Trikephalo oder Morpeko stoßen. Noch bis zum 1. November um 2:00 Uhr läuft die ganze Aktion, ihr habt also noch ein paar Wochen Zeit für die Monsterjagd.

Am 22. Oktober erscheint übrigens das neue Add-On The Crown Tundra, was sicherlich viele Spieler zurückholen wird. Verratet uns in den Kommentaren, ob ihr vom eisigen neuen Gebiet Gänsehaut habt oder doch vom großen Halloween-Spuk der vielen Geister-Pokémon.