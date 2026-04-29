Hailey Baptiste pariert sechs Matchbälle und überrascht Aryna Sabalenka in Madrid

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Aryna Sabalenka, die Weltranglisten-Erste, wurde von Hailey Baptiste von Hailey Baptiste in einem bemerkenswerten zweieinhalbstündigen Spiel ausgeschieden, das für den dreimaligen Madrid-Sieger Sabalenka wie gewohnt begann, dann auf den Kopf gestellt wurde und schließlich in einem Tiebreak entschieden wurde, in dem der 24-jährige Baptiste sechs Matchbälle rettete: 2-6, 6-2, 7-6 (6).

Es war mit Abstand der größte Sieg in Baptistes Karriere, ihr vierter Sieg gegen eine Top-Ten-Klasse, zwei davon bei diesem Madrid Open (er besiegte zuvor in Madrid die Weltranglisten-9. Jasmine Paolini), und spiegelt die Verbesserung der amerikanischen Spielerin wider: das erste WTA Masters 1.000-Halbfinale, zudem ihr bestes Masters-1.000-Ergebnis seit den Viertelfinals der Miami Open letzten Monat. das sind die einzigen zwei Male, in denen sie auf diesem Niveau die dritte Runde überschritten hat.

In ihrem Interview über WTA sagte Baptiste, dass sie nach einem kürzlichen, "ziemlich knappen" Match eine bessere Vorstellung davon habe, wie sie gegen sie spielen sollte, und sie nur einmal in jedem Satz brechen konnte. "Ich hatte eine bessere Vorstellung davon, wie ich sie spielen sollte, und wie ich sie spielen sollte, Anpassungen, die ich vornehmen musste. Also glaube ich, ich bin einfach reingegangen und habe versucht, mein Spiel zu spielen, immer noch die gleichen Dinge zu tun, aber ich musste ein paar Anpassungen im Vergleich zum letzten Mal vornehmen."

Baptiste trifft am Donnerstag beim Halbfinale der Madrid Open auf Mirra Andreeva.