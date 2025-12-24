Hades II lässt uns Weihnachten mit einem hexeninspirierten 12-stündigen Weihnachtskaminfeuer-Video begrüßen

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Heiligabend. Bald werden wir mit einer Tasse heißer Schokolade ausklingen, vielleicht ein Buch lesen oder uns darauf vorbereiten, unsere Lieblings-Weihnachtsfilme zu schauen. Wenn du nach einer Hades II -inspirierten Möglichkeit suchst, um den Weihnachtstag zu starten, dann hat Supergiant Games das Richtige für dich.

Genau wie vor fünf Jahren, als Supergiant einen gemütlichen Kamin im Haus des Hades präsentierte, um uns in Weihnachtsstimmung zu versetzen, markiert auch die Fortsetzung des Roguelikes das Ende seines offiziellen Startjahres mit einem leuchtenden Glanz, um den wir uns versammeln können. Das YouTube-Video dauert 12 Stunden und ist eine großartige Möglichkeit, die Wärme von Weihnachten zu spüren, auch wenn man keinen Kamin hat, um sich daran zu wärmen.

Außerdem wünschte Supergiant allen seinen Fans in einem neuen Steam-Beitrag eine frohe Weihnachtszeit. Dort gibt es wunderschöne Kunst der gesamten Crossroads-Bande, aber wer auf einen Vorgeschmack auf das nächste Projekt des Studios hofft, wird enttäuscht sein, da der Entwickler sagte, dass er noch nicht bereit ist, etwas zu enthüllen.