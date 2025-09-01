Haben Sie einen Hund? Diese Pille könnte ihr Leben um umgerechnet 24 Menschenjahre verlängern

HQ

Stellen Sie sich vor, Sie geben Ihrem Hund mehr Zeit. Jahre, ja sogar Jahrzehnte mit zusätzlichem Schwanzwedeln, Spaziergängen und Kuscheln. Für Tausende von Hunden in den Vereinigten Staaten könnte diese Zukunft bereits Gestalt annehmen, und zwar in Form einer täglichen Pille, die das Altern verlangsamen soll.

Zwei große klinische Studien sind führend in dieser Anklage. Die erste, STAY genannt, wird von dem Biotech-Unternehmen Loyal geleitet und beinhaltet die tägliche Verabreichung einer Tablette, LOY-002, an 1.300 Hunde in mehr als 70 Tierkliniken.

Die zweite, Teil des Dog Aging Project und bekannt als TRIAD, testet verschiedene Dosen von Rapamycin, einem Immunsuppressivum, an etwa 850 Hunden im ganzen Land. Frühe Studien an Mäusen deuten darauf hin, dass diese Behandlungen die Lebensdauer von Hunden um bis zu 30 % verlängern könnten.

Die Studien richten sich an verschiedene Gruppen und verwenden unterschiedliche Strategien. Die Pille von Loyal ist für kleinere Hunde über 10 Jahre gedacht und zielt darauf ab, die Langlebigkeitsvorteile der Kalorienrestriktion nachzuahmen. TRIAD konzentriert sich auf größere Hunde und hat bereits Verbesserungen der Herzfunktion, insbesondere im linken Ventrikel, ohne Nebenwirkungen gezeigt.

Die Forscher betonen, dass Hunde ideal für diese Studien sind, da ihre kürzere Lebensdauer es den Wissenschaftlern ermöglicht, die Ergebnisse viel schneller zu beobachten. Wenn die Wirkung von Rapamycin der von Mäusen entspricht, könnten Hunde bis zu 30 % mehr Leben gewinnen, was einem potenziellen menschlichen Äquivalent von 12 bis 24 zusätzlichen Jahren entspricht.

Experten warnen, dass der Erfolg bei Hunden nicht die gleichen Ergebnisse beim Menschen garantiert. Diese Versuche liefern jedoch wertvolle Einblicke in das Altern und die Langlebigkeit, von denen sowohl Tiere als auch in Zukunft möglicherweise Menschen profitieren. Im Moment sind es also unsere vierbeinigen Freunde, die vielleicht als erste den Traum von einem längeren, gesünderen Leben erleben.