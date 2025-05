Habemus papam: Neuer Papst am Donnerstagnachmittag gewählt Die Kardinäle treffen ihre Entscheidung in der Abstimmung am Donnerstagnachmittag.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Weißer Rauch stieg am Donnerstagnachmittag aus der Sixtinischen Kapelle auf und bestätigte, dass die katholischen Kardinäle einen Nachfolger für Papst Franziskus gewählt haben. Das Konklave, das am Mittwoch begann, hat heute Nachmittag einen neuen Papst gewählt, nachdem sich die 133 wählbaren Kardinäle eine Zweidrittelmehrheit gesichert hatten. Weitere Updates folgen in Kürze. Weißer Rauch aus dem Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle (Vatikanstadt). Es bedeutet, dass der Papst gewählt wurde // Shutterstock