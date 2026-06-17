Gunnar Optiks' neueste Cyberpunk-Spezifikationen lassen einen das Gefühl haben, dem bestbewaffneten Megakonzern ganz Night City zu dienen

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Wir konnten bereits die Brillen von Night City eines unserer Lieblingsfixer in Cyberpunk 2077 tragen. Jetzt ist es Zeit, Dex' Stil und Selbstbewusstsein gegen eine neue Brille einzutauschen, die viel robuster und etwas besser bewaffnet ist. Kurz gesagt, ein bisschen mehr Militech.

Mit der charakteristischen Militech-Schwarz-Gelb-Farbe von Gunnar Optiks haben die neuen Militech Cyberpunk 2077 Brillen von Gunnar Optiks ein taktisches Schilddesign mit einem hochwertigen Polymerrahmen. Sie sind mit Gunnar Optiks' patentierter Blaulicht-Blockiertechnologie entworfen, was sie zu einem nützlichen Accessoire macht, das garantiert die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Wie immer kommen diese besonderen Kollaborationsbrillen mit einigen Extras, die sie für Sammler etwas attraktiver machen. Du bekommst eine Mikrofasertasche, ein Reinigungstuch und ein spezielles Metallgehäuse mit dem Militech-Logo. Sie haben Gunnars typischen Amber-Farbton und einen, der auch das Sonnenlicht blockiert. Sie sind ab morgen auf Gunnars Website erhältlich und kosten 99 US-Dollar.