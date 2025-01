Guerrilla Games hat hohe Erwartungen an das kommende Horizon MMO

HQ

Eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in der Gaming-Welt ist derzeit, dass Guerrilla Games derzeit an einem neuen Horizon arbeitet, diesmal mit einem Live-Service-Ansatz und Multiplayer. Dies wurde schon früh über Stellenangebote enthüllt und das Studio hat dies auch in verschiedenen Zusammenhängen kurz bestätigt.

Wann es veröffentlicht wird, wissen wir jedoch nicht, obwohl es Gerüchte gab, die von diesem Jahr bis dahin reichen, dass es die PlayStation 5 überspringt und pünktlich für PlayStation 6 erscheint. Was wir wissen, ist, dass Guerrilla Games hohe Erwartungen hat. Game Rant weist darauf hin, dass das Studio in einer neuen Stellenausschreibung für einen Senior Platform Engineer nach jemandem sucht, der "nachgewiesene Erfahrung in der Erstellung und dem Betrieb von weltweit verteilten Multi-Service-Systemen mit 1 Mio. + Benutzer über mehrere Public-Cloud-Anbieter verfügt".

Sony hat, gelinde gesagt, gemischte Ergebnisse für seine Live-Service-Initiativen erzielt, und wir drücken die Daumen, dass das Spiel gut und ansprechend genug sein wird, um diese Zahlen zu erreichen. Es ist klar, dass Horizon-Fans in letzter Zeit gut gegessen haben. Letztes Jahr haben wir die Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West für PC erlebt und sowohl Horizon: Zero Dawn Remastered als auch Lego Horizon Adventures folgten im Herbst. Darüber hinaus gibt es ein neues Abenteuer mit Aloy in der Pipeline sowie einen neu angekündigten Horizon-Film und diesen Live-Service-Titel.

Was denkst du, fühlen sich Multiplayer und Horizon wie eine gewinnbringende Kombination an?