GTFO springt nächste Woche ins Early Access

Im September verriet uns 10 Chambers Collective, dass ihr vielversprechender Multiplayer-Shooter GTFO wahrscheinlich noch vor 2020 in die Early-Access-Entwicklung von Steam übergeht und seitdem haben sie immer, wenn sie vom Starttermin sprachen, das wichtige Wörtchen "hoffentlich" angehangen. Jetzt wissen wir, dass ihre Bemühungen nicht umsonst waren, denn ihr Plan scheint aufzugehen: Die Schweden bestätigen, dass GTFO am 9. Dezember, sprich am kommenden Montag, auf dem PC für frühe Käufer bereitstehen wird. Wir müssen folglich nicht mehr lange warten, bis wir Vergleiche mit Left 4 Dead anstellen dürfen.

