Early Access für GTFO "hoffentlich" noch vor Neujahr

10 Chambers Collective ist eine Gruppe von neun Entwicklern, die seit über drei Jahren an einem gemeinsamen Projekt namens GTFO arbeiten. Das Spiel ist ein kooperativer...

GTFO enthüllt Cinecast-System

am 25. Oktober 2018 um 08:51 NEWS. Von Stefan Briesenick

Der Horror-Ego-Shooter GFTO treibt uns in Gesellschaft von drei Mitspielern in die scheinbar unendlichen Tiefen einer komplexen Bunkeranlage, in der wir effizient und...