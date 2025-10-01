Grounded 2 führt seinen bisher gruseligsten Crawler im Hairy and Scary Update ein

HQ

Das Update 0.2 von Grounded 2 ist da, und mit ihm beschert uns Obsidian einen Albtraum mit "acht Beinen, rasiermesserscharfen Reißzähnen und genug Haaren, um die Haut zum Kribbeln zu bringen". AXL ist eine riesige Vogelspinne, die sowohl zu den Hairy- als auch zu den Scary-Titeln aus dem Update passt.

Obsidian möchte, dass AXL ein großartiger Raid-Boss für dich und deine Mit-Mini-Überlebenden ist. Er sieht zwar aus wie ein hoch aufragender, fast unbesiegbarer Feind, bei dem du dich fragst, ob du die Arachnophobie-Einstellungen wirklich weglassen willst, aber wenn du ihn zu Fall bringst, bekommst du neue Waffen und Rüstungen.

Abgesehen von diesem riesigen Schrecken, der gerade rechtzeitig zur gruseligen Jahreszeit eintrifft, führt Grounded 2 auch ein neues Bausystem ein, das es ermöglicht, deine Basen einfacher zu schnappen, zu platzieren und zu perfektionieren. Es gibt sogar noch mehr Bug-Upgrades und Ausrüstungsgegenstände, damit ihr euch eindecken könnt, bevor ihr es mit der mächtigen AXL aufnehmt.