Grounded 2 angekündigt und startet diesen Sommer

Obsidian war sehr beschäftigt. Neben der Veröffentlichung von Avowed und der Arbeit an The Outer Worlds 2 haben sie an einem dritten Titel gearbeitet, und während des Xbox Showcase heute Abend haben wir herausgefunden, worum es geht. Grounded 2, die Fortsetzung des Survival-Titels aus dem Jahr 2020, soll diesen Sommer auf den Markt kommen, und dieses Mal gibt es noch mehr Käfer, Spinnen und andere Übel für unsere Hauptcharaktere, die auf die Größe eines Reiskorns geschrumpft sind.

Die Veröffentlichung erfolgt über eine sogenannte Early-Access-Version (wie es beim Originaltitel der Fall war), also erwarte nicht, dass das Abenteuer abgeschlossen ist, wenn es am 29. Juli veröffentlicht wird. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.