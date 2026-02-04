Grönland bricht einen Temperaturrekord: Warum ist das für die Wirtschaft der Insel wichtig?

HQ

Grönland hat den wärmsten Januar seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet, was unterstreicht, wie der Klimawandel die arktische Insel in einem Tempo verändert, das weit über dem globalen Durchschnitt liegt. Vorläufige Daten des Dänischen Meteorologischen Instituts zeigen, dass die Durchschnittstemperaturen in Nuuk 0,2 °C erreichten, deutlich über dem historischen Januar-Durchschnitt von -7,7 °C. Wissenschaftler sagen, dass sich Grönland inzwischen etwa viermal schneller erwärmt als der Rest der Welt, mit sichtbaren Folgen für Meereis, Transport und das tägliche Leben.

Die Veränderungen stellen ernsthafte Risiken für die Fischerei dar, das Rückgrat der grönländischen Wirtschaft. Wärmere Gewässer und dünneres Meereis verändern bereits die Meeresökosysteme und wecken Bedenken bei den Beständen von Garnelen, Heilbutt und Kabeljau, die zusammen fast ein Viertel des BIP und rund 15 % der Arbeitsplätze ausmachen. Obwohl die volle Auswirkung ungewiss bleibt, warnen die Forscher, dass eine anhaltende Erwärmung lang etablierte Fischereimuster und Küstenlebensgrundlagen stören könnte.

Gleichzeitig können steigende Temperaturen die Kosten für Bergbaubetriebe senken, indem sie den Abbau und Transport in einer der härtesten Umgebungen der Welt erleichtern. Grönland verfügt über erhebliche Reserven an kritischen Mineralien, was seiner Transformation wirtschaftliche und geopolitische Bedeutung verleiht – ein Interesse, das durch Trumps wiederholte Kommentare zur strategischen Bedeutung der Insel hervorgehoben wird. Im Moment stehen Sektoren wie der Tourismus jedoch vor unmittelbaren Herausforderungen, da weniger Schnee und Eis die Winteraktivitäten untergraben, auf die viele lokale Unternehmen angewiesen sind...