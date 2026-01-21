Trump sagt zu Davos: Keine Kraft im Versuch, Grönland zu erobern,

HQ

US-Präsident Donald Trump versuchte am Mittwoch, die steigenden Spannungen mit Europa zu beruhigen, indem er sagte, die Vereinigten Staaten würden keine militärische Gewalt einsetzen, um die Kontrolle über Grönland zu erlangen, obwohl er seine Überzeugung verdoppelte, dass nur Washington das strategische arktische Gebiet sichern könne.

"Die Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden, aber das muss ich nicht", sagte Trump dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Ich will keine Gewalt anwenden. Ich werde keine Gewalt anwenden." Dennoch bestand er darauf, dass kein anderes Land oder keine Gruppe von Ländern in der Lage sei, Grönland zu schützen, das Teil des dänischen Königreichs ist und etwa 57.000 Menschen beherbergt.

Trumps Äußerungen kamen vor dem Hintergrund wachsender Sorge unter NATO-Verbündeten, dass sein Versuch, Grönland zu gewinnen, das Bündnis belasten könnte. In einer kämpferischen, einstündigen Rede (die Sie oben ansehen können) kritisierte der US-Präsident europäische Regierungen zu Themen von Energiepolitik bis zur Einwanderung, nannte Dänemark "undankbar" und wies die Grönland-Frage als "kleine Bitte" mit einem "Stück Eis" ab.

Er sagte, er strebe "sofortige Verhandlungen" mit Dänemark über die Zukunft Grönlands an und argumentierte, dass die Kontrolle der Vereinigten Staaten die globale Sicherheit in der Arktis verbessern würde. An mehreren Stellen bezeichnete Trump Grönland fälschlicherweise als Island, was im Publikum für stille Verwirrung sorgte.

Die Rede überschattete einen Großteil der Davos-Agenda, mit Hunderten von Delegierten, die sich versammelten, um zuzusehen, obwohl viele sich entfernten, bevor Trump fertig gesprochen hatte. Europäische Staats- und Regierungschefs haben gewarnt, dass sein Ansatz die Spaltungen jenseits des Atlantiks vertiefen könnte, während Dänemark und Grönland Offenheit für eine verstärkte US-Präsenz signalisieren, abgesehen von einer Übernahme...