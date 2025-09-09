Griechenland und die Türkei treffen am Freitag im Halbfinale der EuroBasket aufeinander

HQ

Der erste Tag des Viertelfinales bei der EuroBasket endete mit den erwarteten Siegen des Favoriten Griechenland und der ungeschlagenen Türkei. Die Türkei besiegte Polen mit 91:77 und erreichte 2001 zum ersten Mal das Halbfinale der EuroBasket, wobei Alperen Sengun mit 19 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists der jüngste Spieler in der Geschichte der EuroBasket war, der ein Triple-Double erzielte.

In der Zwischenzeit besiegte Griechenland Litauen mit 87:76, wobei Giannis Antetokounmpo, der NBA-Star, mit 29 Punkten zum ersten Mal seit 2009 wieder ins Halbfinale einzog. Beide Nationen treffen am Freitag im Halbfinale aufeinander.

Der verbleibende Viertelfinalist ist Finnland gegen Georgien, die Henker der Favoriten Serbien und Finnland, und das, was viele für das Finale erwartet hätten, Deutschland gegen Slowenien.