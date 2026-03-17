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Griechenland genehmigt eine Verteidigungsaufrüstung im Wert von 4 Milliarden Euro mit Luftschild und F-16-Überholung

Das Land strebt an, seine Streitkräfte zu modernisieren und das Gleichgewicht mit dem regionalen Rivalen Türkei zu wahren.

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Griechenland hat laut mit der Entscheidung vertrauten Beamten Pläne genehmigt, rund 4 Milliarden Euro für ein neues Luftverteidigungssystem und Modernisierungen seiner F-16-Kampfjetflotte auszugeben.

Ein parlamentarischer Ausschuss gab grünes Licht für ein 3 Milliarden Euro teures mehrschichtiges Raketen- und Drohnenabwehrsystem, bekannt als "Achilles-Schild", wobei Israel voraussichtlich Schlüsselkomponenten liefern wird. Das Projekt ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Stärkung der Luftverteidigung des Landes.

Der Plan sieht außerdem vor, 38 ältere F-16-Jets auf den modernen "Viper"-Standard aufzurüsten, zu Kosten von etwa 1 Milliarde Euro. Athen beabsichtigt, bis 2036 stark in sein Militär zu investieren, um seine Streitkräfte zu modernisieren und das Gleichgewicht mit dem regionalen Rivalen Türkei zu wahren.

Griechenland genehmigt eine Verteidigungsaufrüstung im Wert von 4 Milliarden Euro mit Luftschild und F-16-Überholung
F-16 // Shutterstock

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