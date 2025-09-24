Greta Thunbergs Gaza-Flottille von Abba-Treffern getroffen

HQ

Greta Thunbergs Gaza-Flottille sorgt schon seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Jetzt hat es es wieder getan. Diesmal, nachdem sie vor Griechenland auf ein neues Hindernis gestoßen sind: Abba. "Lay All Your Love On Me" von der schwedischen Popband Abba (eine mögliche Anspielung auf Greta Thunbergs Nationalität) dröhnte aus den Lautsprechern mehrerer Flottillenschiffe. "Wir erleben diese psychologischen Operationen gerade aus erster Hand, aber wir lassen uns nicht einschüchtern." Das teilte die Globale Sumud-Flottille in einer Erklärung mit. Dann sagte Yasemin Acar, ein Mitglied der Flottille, in einem Video: "Sie stören unser Radio. Wir wissen nicht, woher das kommt, der Klang, aber andere Schiffe erleben das Gleiche."