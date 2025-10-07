Greta Thunberg nach Abschiebung aus Israel in Athen willkommen geheißen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Greta Thunberg unter lautem Jubel von pro-palästinensischen Demonstranten in Athen angekommen ist, nachdem sie von Israel abgeschoben worden war, zusammen mit Hunderten von Aktivisten, die versucht hatten, Gaza auf dem Seeweg zu erreichen. Die Gruppe, die Teil einer humanitären Flottille ist, beschuldigte die israelischen Streitkräfte der Misshandlung während der Haft, was die israelische Regierung vehement bestreitet. In ihrer Rede am Flughafen konzentrierte sich Thunberg auf die humanitäre Krise in Gaza und sagte, die globalen Institutionen hätten versagt. Israel bezeichnete die Flottille als politischen Stunt zugunsten der Hamas, während Außenministerien in ganz Europa die sichere Rückkehr ihrer Staatsangehörigen bestätigten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!