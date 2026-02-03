Grasshopper Manufacture arbeitet an Romeo is a Dead Man s Nintendo Switch 2-Version und physischen Editionen.

HQ

Romeo is a Dead Man ist das neueste skurrile, ultra-gewalttätige Action-Adventure von Grasshopper Manufacture und erscheint am 11. Februar auf einer PS5, Xbox Series oder PC in deiner Nähe. Mit GhM-Selbstveröffentlichung wird dies nur digital geschehen. Und "nur" auf diesen Plattformen. Aber beides könnte sich in naher Zukunft ändern, wie wir heute bestätigen können.

Im untenstehenden Interview mit Gamereactor bestätigte Studio- und Kreativleiter Goichi Suda das Interesse der Community an zwei weiteren Versionen und gab zu, dass sie bereits daran arbeiten.

"Ja, wir wollen das Spiel wirklich auf der Switch 2 veröffentlichen", bestätigt er zuerst. "Wir sind gerade mitten drin, um eine ganze Reihe verschiedener Dinge zu klären. Wir versuchen herauszufinden, was wir tun können, um das auf die eine oder andere Weise zu erreichen. Wir untersuchen mehrere verschiedene Möglichkeiten, könnte man sagen, und das ist etwas, das wir, wenn möglich, auf jeden Fall tun wollen."

Suda51 hatte bereits vor einigen Wochen bestätigt, dass sie sich mit der Switch 2 beschäftigen, und angesichts der Nähe von GhM mit No More Heroes an die Nintendo-Community herangewachsen, schien das nur natürlich. Allerdings hatten einige Entwickler Schwierigkeiten mit Unreal Engine-Ports und/oder warteten auf neue Versionen für mehr Kompatibilität. Aber es gibt noch mehr:

"Das könnte in einer späteren Frage aufkommen, aber eine weitere Sache, die viele Leute wollen, ist eine physische Version des Spiels. Für verschiedene Plattformen. Das ist ein weiterer Punkt, für den wir derzeit verschiedene Wege suchen. Eine weitere Sache, die wir, wenn möglich, auf jeden Fall gerne machen würden. Also ja, wir können noch keine Versprechen machen oder irgendwelche Fristen setzen. Aber es irgendwie auf der Switch 2 zu bekommen und, wenn möglich, physische Versionen herauszubringen. Wir sehen die Kommentare aller, wir hören die Stimmen aller. Wir arbeiten total daran."

Da hast du es, Romeo is a Dead Man wird hoffentlich in Zukunft auf der Switch 2 und in physischen Editionen erscheinen, aber vorerst ist es auf Steam, im PS Store und im Xbox Store digital um die Ecke.