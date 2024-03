Grand Theft Auto V war "eine ziemlich große Inspiration" für den Regisseur von Dragon's Dogma 2

HQ

Wir sind genau zwei Wochen von der Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2 entfernt, einem Spiel, auf das die Fans seit über 10 Jahren gewartet haben. Glücklicherweise scheint es ein großartiges Spiel zu sein, obwohl es einige Kritik an der Tatsache gab, dass es nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft.

Warum hat Capcom so lange gebraucht, um dieses Spiel zu entwickeln, und was hat sie dazu motiviert, wieder zu diesem Franchise zurückzukehren? In einem Interview mit GamesRadar ging Dragon's Dogma 2 Director Hideaki Itsuno auf diese Fragen ein und erklärte, was seine Inspirationsquelle war:

"GTA V war eine ziemlich große Inspiration für mich, weil es ihm gelingt, mehrere aufkommende Gameplay-Systeme zu einem befriedigenden Erlebnis zu kombinieren, das sich für den Spieler frei anfühlt, was seine Freiheit angeht."

Er erklärt, warum er Grand Theft Auto V so sehr mag und welche Teile davon er in Dragon's Dogma 2:

anbieten möchte

"Das Spiel schafft das. Es stürzt nicht ab, es wirft dich nicht aus der einen Sache raus und versetzt dich in die andere, es lässt einfach alles auf eine Art und Weise zusammenkommen, die natürlich manchmal chaotisch ist, sich aber immer so anfühlt, als wäre es beabsichtigt.

"Diese Art von Erfahrung ist etwas, das ich in Dragon's Dogma 2 bieten wollte."

Hört sich für uns gut an. Wir melden uns mit einer Dragon's Dogma 2 Rezension zurück, um euch rechtzeitig zur Veröffentlichung zu sagen, wie gut die Fortsetzung ist.