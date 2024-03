Dragon's Dogma 2 wird voraussichtlich mit etwa 30 Bildern pro Sekunde ausgeführt

HQ

Dragon's Dogma 2 ist zweifellos eines der heißesten kommenden Spiele für RPG-Fans und ein Titel, nach dem Spieler seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2012 gefragt haben (für PlayStation 3 und Xbox 360 - nur um zu verdeutlichen, wie alt dieses Spiel ist). Nach all dem Warten ist es am 22. März endlich Zeit für die Fortsetzung, und gestern wurden eine ganze Menge Informationen über dieses Abenteuer enthüllt.

Dazu gehört auch, dass Regisseur Hideaki Itsuno von Game Informer interviewt wurde, wo er erklärte, dass Dragon's Dogma 2 mit einer unbegrenzten Framerate läuft. Aber wir gehen davon aus, dass einige von euch trotzdem enttäuscht sein werden, da dies immer noch bedeutet, dass es mit etwa 30 Bildern pro Sekunde läuft:

"Das Spiel hat eine unbegrenzte Framerate. Unser Ziel ist es, etwa 30 FPS oder mehr zu erreichen. Das gilt auch für Konsolen. Es gibt einige Funktionen, die Sie ein- und ausschalten können, aber es gibt nicht mehrere Optionen, die Sie gleichzeitig ändern können. Aber ja, die Framerate wird für alle Konsolen unbegrenzt sein"

Sie können also versuchen, es so zu optimieren, wie Sie wollen, aber es gibt nicht viele Einstellungen, an denen man herumbasteln kann, und am Ende wird es immer noch mit einer Bildrate laufen, die ehrlich gesagt in die letzte Generation gehört. Wir sind uns aber immer noch sicher, dass es ein großartiges Spiel wird, oder wie wichtig ist dir die Framerate?