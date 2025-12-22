Gran Turismo 7 hat über 2 Millionen monatliche Nutzer

HQ

Nach einigen wirklich erfolgreichen Spielen, die Rennsimulatoren neu definierten, sank die Popularität von Gran Turismo etwas. Doch mit Forza Motorsport in schlechtem Zustand und einem phänomenalen Gran Turismo 7, unterstützt von erstklassiger Unterstützung, ist die legendäre Serie wieder an der Spitze.

Während eines Interviews bei den Gran Turismo World Series 2025 World Finals (über GTPlanet) verriet Produzent Kazunori Yamauchi - der tatsächlich seit Beginn an der Serie arbeitet - dass sie nach drei Jahren immer noch beeindruckende zwei Millionen monatliche Gran Turismo 7 Spieler haben - etwas, das für PlayStation nie erreicht wurde:

"Gran Turismo 7 ist seit mehreren Jahren veröffentlicht, aber dennoch sind derzeit über 2 Millionen aktive Nutzer, und die neuen Nutzer nehmen zu. Der Status, den Gran Turismo 7 jetzt hat, ist wahrscheinlich der beste aller Gran Turismo-Titel, die wir bisher hatten. Wir haben dieses Phänomen noch nie erlebt, und PlayStation auch nicht."

Die hervorragende Unterstützung für das Spiel gilt als einer der Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben. Erst vor zwei Monaten erreichte die Serie 100 Millionen verkaufte Exemplare, und dank des siebten Teils wird sie noch lange weiterwachsen.